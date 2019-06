Enchente nas Festas do Porto Santo para ver Fernando Daniel e outros artistas, veja as fotos

Com a ‘ilha dourada’ repleta de turistas foram muitos os que estiveram, no sábado, na Praça do Barqueiro para ver os espectáculos das Festas do Porto Santo – São João 2019, um cartaz promovido pela autarquia liderada por Idalino Vasconcelos.

Um dos pontos altos da noite de sábado e madrugada de domingo foi o concerto do cantor português Fernando Daniel. Houve ainda muitas outras actuações.

Hoje realiza-se o ponto alto das festividades, nomeadamente as Marchas Populares de São João, a partir das 21 horas.