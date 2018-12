Dia de festa do Nacional termina com jantar de Gala no Pestana Casino Park Hotel

O Clube Desportivo Nacional está festejar desde esta manhã a passagem do 108.º aniversário, que hoje se completa, com um vasto programa comemorativo que fecha com o jantar de Gala, que está já a decorrer no Pestana Casino Park Hotel

O dia começou com o hastear da bandeira na sede do clube, seguido de uma visita ao Centro de Padel e Lazer, onde decorreu o IV Torneio Internacional de Padel do CD Nacional /Solauto, e de uma passagem pelo Pavilhão do Funchal, que acolhe o Masters Andebol CD Nacional .

Seguiu-se depois uma subida à Cidade Desportiva, na Choupana para a visita às actividades da Ginástica e do Futebol de Formação, pelo meio com a inauguração do espaço do antigo atleta.

Depois do já tradicional cantar do ‘parabéns a você’ na Alameda Eng.º Rui Alves, teve lugar uma missa solene, numa capela criada para o efeito no Restaurante Panorâmico da Cidade Desportiva, a que se seguiu a inauguração do Museu do CD Nacional.