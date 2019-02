‘Compromisso Madeira’ levou Alberto João Jardim, PSD e Governo à Ribeira Brava, veja as fotos

O futuro programa de Governo proposto pelo PSD-Madeira está a ser ‘cozinhado’ em sessões intituladas ‘Compromisso Madeira’, que vão percorrer a Região de Norte a Sul em busca das preocupações da população. Hoje foi a vez da Ribeira Brava receber a acção partidária, que contou com Alberto João Jardim na plateia, entre outras personalidades, tais como praticamente todos os secretários regionais e altos quadros do partido.

Miguel Albuquerque fala em momento de unidade do partido

“O objectivo do ‘Compromisso Madeira’ é auscultar as populações das respectivas freguesias e concelhos, no sentido de elaborar um programa de Governo credível e que esteja em consonância com aquilo que é a vontade dos madeirenses. Para além do mais aproveitamos este diálogo com a população dentro do princípio da proximidade que faz parte da nossa matriz e da nossa forma de fazer política, também para fazer uma avaliação daquilo que tem sido as políticas do Governo em todos os concelhos e freguesias da Madeira”, disse Miguel Albuquerque na ocasião, considerando ser “um gosto” contar com a presença de Alberto João Jardim nesta iniciativa, naquele que é um momento de “unidade e dinâmica” do PSD-Madeira.

“O Dr. Alberto João Jardim é sempre uma mais-valia porque é um homem que teve e continua a ter um papel relevantíssimo no desenvolvimento da Madeira, na explicação daquilo que são os fundamentos da Autonomia da Madeira e o quão importante foi a autonomia da Madeira para o presente, passado e futuro de toda a Região. Acho que a sua experiência e a forma como durante estes anos todos desempenhou o papel como timoneiro do desenvolvimento da Madeira é importante neste momento para o partido, que tem grandes desafios pela frente”, concluiu o chefe do executivo madeirense, esquivando-se à questão se Alberto João Jardim irá participar em comícios sociais-democratas daqui em diante.