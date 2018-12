Assim decorreu a 3.ª sessão das Novas Conferências do Casino, veja as fotos

O Centro de Congressos da Madeira acolheu, esta sexta-feira (7 de Dezembro), terceira sessão das Novas Conferências do Casino (NCC), com o tema ‘Educar e Formar no Atlântico (Açores – Canárias – Madeira)’.

Os responsáveis governamentais pela Educação destas regiões insulares apresentaram as suas realidades educativas específicas, com o intuito de serem alcançados contributos relevantes para o conhecimento e a acção no campo educativo destes arquipélagos da Macaronésia.

Uma iniciativa da Secretaria Regional da Educação, em parceria com o DIÁRIO.