Árvores voltam à Rua do Bom Jesus

Decorre na Rua do Bom Jesus a plantação de 18 árvores. Trata-se de ‘braquiquitos’, ou vulgarmente chamadas ‘perna-de-moça’.

O braquiquito é uma árvore que se encontra sempre verde com até 12 metros de altura, com uma copa densa e piramidal, o tronco é recto, geralmente com a casca lisa e verde, e fissurado.

Recorde-se que estas 18 novas árvores substituem as que foram cortadas durante a intervenção naquele troço viário que inclui a substituição das redes de distribuição de águas, das redes pluviais e residuais, e a repavimentação integral da rua em paralelepípedos tradicionais. Uma obra da competência da Câmara Municipal do Funchal.