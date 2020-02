Numa iniciativa da Casa do Povo de Santa Cruz, com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz, junta de Freguesia de Santa Cruz e Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, saiu hoje à rua o cortejo de Carnaval que encheu as ruas da sede de concelho.

O cortejo contou com cerca de 800 foliões, distribuídos por sete trupes, provenientes de Escolas, Instituições e Associações da Região, nomeadamente: Casa do Povo de Santa Cruz, Associação de Animação Geringonça, Centro Comunitário Musicarte – Santo Amaro, Centro Comunitário Pico dos Barcelos, Centro Comunitário Atelier da Quinta Falcão, Centro Comunitário Quinta Josefina, Centro Comunitário Palheiro Ferreiro, Grupo Profissional de Dança – Sweetdancers, Fitness Team, Associação Recreativa da Achada de Gaula – Malta do Furor, Tribalistas.

O cortejo partiu da na Rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura, passando pela Rua do Ribeirinho, Rua da Praia, Rua Nova de São Fernando, Rua 17 de Junho e terminando na praça Dr. João Abel de Freitas.

A alegria, como se pode ver pelas fotos foi uma constante.