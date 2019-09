A evolução do Largo António Nobre passados mais de 100 anos

Na sessão da Câmara Municipal do Funchal de 24 de Outubro de 1927, o ‘Redondo’ foi baptizado como Largo António Nobre.

Outrora também conhecido pelo nome de Jardim do Ribeiro Seco, fez a Câmara Municipal do Funchal, no dia 28 de Dezembro de 1941, a inauguração solene de um busto do ilustre poeta.

A evolução deste espaço, em mais de 100 anos de história, está bem patente na rubrica ‘Antes e Depois’ desta segunda-feira.