28 fotos do primeiro dia da visita do presidente da Câmara da Calheta a Crawley

O presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, iniciou esta sexta-feira, 15 de Março, uma visita de três dias à cidade de Crawley, Londres, Inglaterra, onde pretende estar em contacto com centenas de emigrantes calhetenses radicados nesta área da periferia da capital de Inglaterra.

Carlos Teles está acompanhado do seu vice-presidente, Nuno Maciel, e ambos têm uma agenda plena de contactos com a comunidade, com empresários e ainda com a classe política local.

Já esta sexta-feira, conforme noticiou o DIÁRIO, que está a acompanhar a visita, o autarca social-democrata esteve na Câmara de Crawley, onde foi recebido pelos vereadores Brenda Smith e Peter Smith e ainda pelo mayor Carlos Castro.

Também esta sexta-feira, a comitiva da Madeira visitou uma empresa e o parque empresarial de Crawley, onde há 600 empresas e mais de 30 mil trabalhadores.