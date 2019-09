24 imagens que marcam esta segunda-feira

A jovem activista sueca Greta Thunberg criticou os líderes mundiais pela inação face às alterações climáticas e acusou-os de lhe roubarem os sonhos e a infância. “Como é que se atreveram? Vocês roubaram-me os sonhos e a infância com as vossas palavras vazias”, disse a jovem defensora do ambiente em Nova Iorque no início da Cimeira da Acção Climática, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.