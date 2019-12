A cimeira das Nações Unidas sobre o clima começou hoje em Madrid, com a presença de 50 líderes mundiais, incluindo o primeiro-ministro português, António Costa. Durante a 25.ª Conferência das Partes (COP 25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que se prolonga até 13 de Dezembro, são esperadas delegações de 196 países, assim como os mais altos representantes da União Europeia e várias instituições internacionais, o que pressupõe “a totalidade dos países do mundo”, de acordo com um comunicado do Governo espanhol.