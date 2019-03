Desfile de Carnaval, em São Martinho, no Funchal. Promovido pela Junta de Freguesia, o corso carnavalesco, que percorreu o Caminho de São Martinho, contou com as crianças das Escolas do Ensino Básicos da Nazaré, Areeiro, Lombada, Ajuda e São Martinho, bem como das creches Canto dos Reguilas e Planeta das Crianças. Juntaram-se aos mais pequenos os utentes do Ginásio de São Martinho e ainda alguns representantes dos grupos ‘Fura Samba’ e ‘Sorriso de Fantasia’.