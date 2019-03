24 fotos ilustram dia de Carnaval nas freguesias, escolas e associações da Madeira

O desfile de Carnaval das escolas da freguesia do Monte contou com a participação especial dos convidados do Lar de Santa Isabel. No total, foram cerca de 750 foliões que desfilaram no sambódromo improvisado no parque de estacionamento do Polidesportivo do Monte. Uma organização da Junta de Freguesia do Monte, que contou com as participações do Infantário do Livramento, do Infantário Santa Luísa de Marillac, da Escola do Monte (Tanque e Livramento) e do Colégio Infante D. Henrique. A estes juntaram-se pais, turistas e muitos curiosos, que em conjunto desfilaram e animaram todos os presentes.