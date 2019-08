Matay anima Festa das Vindimas no Estreito de Câmara de Lobos

A Festa das Vindimas, que decorre de 6 a 8 de Setembro, no Estreito de Câmara de Lobos, irá contar com a actuação de vários artistas. Destaque para o concerto de Matay, que se realiza a 6 de Setembro, pelas 23 horas.

Recorde-se que o cantor cabo-verdiano, voz de sucessos, como ‘Dizer Que Não’ e ‘O Que Tu Dás’, foi um dos finalistas do Festival da Canção RTP, onde participou com o tema ‘Perfeito’, com letra de Boss AC e música de Tiago Machado.

Além do conhecido artista, a festa recebe ainda Triova Voices, Miro Freitas, Pedro Garcia, Leo Alessandri, Álvaro Florença & Banda, Sara Abreu & Gonçalo Freitas, Carolina Silva, Jorge Ferreira e os DJs Oxy e Sil (consultar destaque).

Este evento, cuja organização é da responsabilidade da Associação Cultural e Recreativa do Estreito em parceria com a Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, decorrerá uma vez mais na propriedade do ‘Sr. Joaquim Mendes’ – em frente à Quinta da Pinheira, com a apanha de uva ao vivo, seguida do cortejo etnográfico, que possui o seguinte itinerário: desde a Rua António Vitorino Castro Jorge, passando pela Rua Capitão Armando Pinto Correia, Rua do Damasqueiro, Rua Cónego Agostinho Figueira Faria, Rua da Igreja, terminando na Rua João Augusto de Ornelas.

O desfile realiza-se a 7 de Setembro, pelas 11 horas, e irá percorrer as principais ruas da vila do Estreito de Câmara de Lobos, contando com a participação de diversos grupos folclóricos, bem como com a presença de instituições do concelho, apresentando quadros alusivos à vinha e ao vinho.

No final do cortejo estará montado um lagar – uma réplica original dos lagares tradicionais da Madeira para a pisa e repisa da uva com a participação activa de populares residentes e estrangeiros.

Na Rua João Augusto de Ornelas será montado o palco para animação musical, o lagar para a pisa e repisa ao vivo, assim como os stands para exposições e restauração.

As festividades decorrerão entre as 20 horas de sexta-feira e as 02 horas de sábado, retomando na manhã de sábado, entre as 9 horas e as 02 horas de domingo, e, mais tarde, neste último dia de festividades, entre as 12 e as 24 horas de domingo.

Nas principais ruas do Estreito de Câmara de Lobos serão colocadas bandeiras e motivos iluminados relativos ao evento.

Na Rua António Vitorino Castro Jorge, Rua Capitão Armando Pinto Correia, Rua do Damasqueiro, Largo do Patim, Rua Cónego Agostinho Figueira Faria e Rua da Igreja serão colocadas gambiarras corridas, flores típicas do arraial madeirense, assim como bandeiras brancas com cruz vermelha.

A festa visa dinamizar o Estreito de Câmara de Lobos, reforçando e invocando a vocação vitivinícola desta freguesia e a sua riqueza gastronómica, vectores estratégicos de afirmação da freguesia e do município num contexto de competitividade regional e global, sendo dois factores diferenciadores da oferta turística, onde os consumidores vêm à procura de novas experiências e de usufruir de produtos típicos da freguesia e do concelho.

O evento, bem conhecido do público, destina-se à promoção turística, assim como à população em geral.