William e Pamela Fletcher há 48 anos que visitam a Madeira

A Direcção Regional de Turismo homenageou, esta sexta-feira, William e Pamela Fletcher, pela sua 48.ª visita à Madeira.

O casal britânico, com 79 e 80 anos, respectivamente, escolheu pela primeira vez, a Madeira para férias, em 1972, sempre hospedados nos hotéis Aparthotel Imperatriz e Hotel Royal Savoy. Consideram a Madeira como a “segunda casa e uma ilha segura”, e têm organizado várias viagens de grupo, com cerca de 20 pessoas, sendo que para 2021, contam regressar com novos elementos.

Para Dorita Mendonça, directora regional de Turismo, estes momentos “de reconhecimento e fidelização destes embaixadores oficiais, são muito importantes para valorizar esta relação e também para motivar a continuidade da visita.”

De notar ainda que foi a Agência de Viagens Pearl of the Atlantic Madeira, que procurou a direcção regional de Turismo para este efeito, sendo de salientar a importância da proximidade entre os visitantes e os agentes de viagens, também eles, promotores directos do destino.