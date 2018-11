Voos já passam dos 400 euros no Natal

O valor das tarifas está a dificultar a vida aos estudantes que querem passar a quadra festiva na Madeira, mas que ainda não reservaram lugar. Os montantes praticados pelas companhias excedem os 400 euros, obrigando as famílias a pagar mais do que os 65 euros protocolados. É este o assunto que faz manchete na edição em papel deste sábado, dia 24 de Novembro, no DIÁRIO de Notícias da Madeira. Uma reportagem do jornalista Orlando Drumond, para ler na página 3.

E já que o assunto é aviação, o Aeroporto da Madeira continua no centro das preocupações, diz-nos o director Ricardo Miguel Oliveira, directamente do Congresso da APAVT, que termina hoje em Ponta Delgada. Os Voos divergidos geram “dores de cabeça” que o poder político tem de resolver. Leia tudo nas páginas 12 e 13.

Se o Aeroporto preocupa, o ‘Hospital é a estrela em ano de eleições’ escreve o jornalista Jorge Freitas Sousa, que lhe dá a conhecer ao pormenor o Orçamento para 2019, que prevê a conclusão das obras públicas e aposta forte nas áreas sociais. O novo hospital fica com uma dotação de 47,5 milhões e vão ser canalizados 1,5 milhões de euros para a aquisição de material escolar. Pedro Calado diz que o documento é “um dos melhores dos últimos anos” e rejeita o rótulo de eleitoralista. A oposição faz elogios, mas pede mais. Tudo sobre o novo Orçamento nas páginas 4 a 8.

Para saborear ainda este sábado, uma deliciosa conversa com o Chef Vítor Sobral que o jornalista Rúben Santos foi encontrar na Essência do Vinho. O Vítor Sobral saiu em defesa da gastronomia regional e revelou que irá abrir um espaço na Madeira. Descubra a ‘Tasca da Esquina’ nas páginas 36 e 37.

