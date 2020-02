Voo divergido pode ter sido o primeiro do ano a ser afectado pelo vento forte no Aeroporto da Madeira

O voo da British Airways que ao início da tarde de hoje divergiu para Porto Santo depois de borregar tentativa de aterragem no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo – onde já aterrou na última hora – terá sido o primeiro movimento neste ano de 2020 a ser afectado pelo vento forte.

A julgar pela trajectória da aeronave, que chegou a fazer a aproximação à pista até voltar a ‘inclinar para cima o nariz’ da aeronave quando já estava muito perto de tocar o solo, terá sido o vento forte, que nessa hora chegou a registar rajada de até 61 km/h, a principal razão que motivou o borrego em Santa Cruz, numa altura onde também a visibilidade era reduzida em virtude de alguma precipitação que pairava na zona leste.

A confirmar-se que o Airbus A320 da companhia britânica foi para Porto Santo ‘empurrado’ pelo vento, este terá sido o primeiro contratempo deste ano no Aeroporto da Madeira. O que não deixa de ser particularmente significativo quando já se passou mais de mês e meio em pleno Inverno e tendo também em conta o histórico de constrangimentos ocorridos nos últimos anos por causa do vento.

No início deste mês de Fevereiro, no dia 4, um avião da TAP com destino ao Funchal também divergiu para o Aeroporto de Porto Santo. Na altura como agora, não foi possível apurar o motivo do desvio. Mas foi possível confirmar que nesse dia a rajada máxima junto à pista madeirense não passou dos 35 km/h e o vento médio nem chegou aos 10 km/h. Pouco expectável por isso que tenha sido o vento o motivo para ter divergido.

Nestes primeiros quase 50 dias de 2020 já foram cancelados alguns movimentos de e para a Madeira, mas todos por razões alheias ao estado do tempo na Região.

Logo no dia 3 de Janeiro um avião da Transavia que tinha feito escala no Porto acabou por divergir para este aeroporto depois do piloto comandante ter sido acometido de indisposição e desmaiado. O co-piloto assumiu os comandos da aeronave e optou por regressar ao Norte do país.

No dia 12 dois voos operados pela easyJet foram igualmente cancelados devido a greve na ‘assistência’. No dia 19 de Janeiro um avião da TUI, proveniente da Alemanha, divergiu para Porto Santo, mas devido à má visibilidade em Santa Cruz, onde acabaria por aterrar mais tarde.

Já este mês, no passado sábado, devido ao mau tempo no Reino Unido, a easyJet cancelou de véspera dois voos para a Madeira.