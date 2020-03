Voo da Alemanha trouxe 11 passageiros

O segundo e último voo do dia, desta feita proveniente da Alemanha, chegou à Madeira com 11 passageiros. Quase todos jovens estudantes - no Reino Unido - que, finalmente, conseguem chegar à Região via Frankfurt.

O A321 da Lufthansa aterrou pouco antes das 14 horas no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Todos os passageiros deverão agora ser transportados para a Quinta do Lorde Resort, onde já hoje foram encaminhados 57 dos 60 passageiros que desembarcaram no voo da TAP proveniente de Lisboa.