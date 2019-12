Vitória do Benfica em destaque na imprensa nacional desta quarta-feira

A vitória do Benfica frente ao Zenit por 3-0, no Estádio da Luz, e a conquista do 3.º lugar do grupo G, que dá acesso à Liga Europa é o assunto que domina hoje a imprensa nacional. O DN escreve que o Benfica com rasgos de Champions venceu e segurou a Liga Europa. O Jornal de Notícias destaca a entrada demolidora dos encarnados após o intervalo que garantiu a continuidade nas competições da UEFA. O Correio da Manhã escreve que o jogador Pizzi brilhou a levou a águia à Liga Europa. O Destak também realça a performance de Pizzi, que marcou ontem o segundo golo, de pénalti, na vitória do Benfica sobre o Zenitm. A Bola diz que as águias venceram os russos com uma exibição de ‘champions’, o Record destaca a grande exibição de Pizzi que garantiu a permanência do Benfica na UEFA e o Jogo diz que os encarnados guardaram o melhor para o fim.