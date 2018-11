Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira em acção de promoção no Parlamento Europeu

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM), em articulação com a Associação de Promoção da Madeira, irá estar presente em Bruxelas, no Parlamento Europeu, nos próximos dias 27 e 28 de Novembro, numa acção de ‘charme’, iniciativa da Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, com vista à promoção da Madeira como destino turístico por excelência, divulgando as potencialidades de investimento no Arquipélago.

Considerando a importância económica e sociocultural do Vinho Madeira e do Bordado Madeira e a sua componente de produtos turísticos, o IVBAM,IP-RAM vai realizar provas de Vinho Madeira, além de uma exposição com Bordado Madeira e Artesanato Regional.

As provas de Vinho Madeira contarão com vinhos das 8 empresas produtoras de Vinho Madeira, nomeadamente: CAF- Cooperativa Agrícola do Funchal, Henriques & Henriques-Vinhos, S.A., H.M.Borges, Sucrs, Lda., J.Faria & Filhos, Lda., Justinos Madeira Wines, S.A., Madeira Wine Company, S.A., Pereira D’Oliveira, Lda. e Vinhos Barbeito, Lda.

A exposição de Bordado Madeira e o Artesanato Regional conta com peças das empresas Bordal-Bordados da Madeira, Lda., Abreu & Araújo, Lda., Hugo Santos Moda e Arte, Lda., e Silva & Freitas Lda./Café Relógio.

A realização desta acção enquadra-se nos Plano Promocionais dos Vinhos da Madeira e do Bordado e a Artesanato da Madeira, cofinanciados no âmbito Programa Operacional ‘Regional da Madeira 2014-2020’.