Vinda de Marcelo no final do mês deve ser cancelada

A vinda do Presidente da República à Madeira, marcada para o dia 27 deste mês, para a inauguração do hotel Savoy e outras iniciativas, deverá ser cancelada, segundo o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque deu uma conferência de imprensa, esta manhã, em que anunciou mais medidas de contenção da pandemia de coronavírus, sendo as principais a proibição de acostagem de navios de cruzeiro e iates, nos portos e marinas da Região a partir da meia noite de hoje o controlo de passageiros e tripulações em todas as chegadas no aeroporto, a partir de segunda-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha assumido uma quarentena por ter estado em contacto com alunos de uma escola de uma zona onde foram registados casos positivos de coronavírus. O facto de a Região cancelado ou recomendado a não realização de eventos com grandes ajuntamentos de pessoas, até ao final de Abril, deverá adiar a inauguração do hotel.

Na conferência de imprensa, o presidente do Governo Regional sublinhou o facto de a Região ter os primeiros aeroportos de todo o país em que são aplicadas medidas de controlo de temperatura, a passageiros e tripulações, à chegada. Uma acção de controlo que será realizada por equipas do SESARAM, a partir de sgeunda-feira.

A decisão de impedir a acostagem de paquetes representará o cancelamento de 23 escalas e a não entrada na Região de menos de 50.000 passageiros. No aeroporto, serão controlados cerca de 10.000 passageiros por dia.

“Vai causar incómodos e atrasos, mas a saúde pública está em primeiro lugar”, afirma Miguel Albuquerque que adianta que o Governo Regional está a estudar medidas de compensação aos agentes económicos afectados.

Apelo à calma

A corrida aos supermercados que se verificou ontem não tem, segundo Albuquerque, qualquer justificação, uma vez que o abastecimento à Região está garantido, mesmo com a greve dos estivadores. O presidente do Governo já terá alertado o Governo da República para, se necessário, recorrer à requisição civil.

“Não há necessidade de se precipitarem para os supermercados”, afirma.

Ontem, já tinha sido assumido que as escolas iriam funcionar normalmente. Questionado sobre os espaços de animação nocturna, Albuquerque lembra que “as pessoas sabem que não devem estar em locais com muitas pessoas”, mas a situação ainda está a ser avaliada, tal como acesso a museus.

Cristiano Ronaldo foi controlado

Albuquerque e o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, foram questionados sobre a situação de Cristiano Ronaldo. O jogador est+á na Madeira, com a família mas, ontem, foi anunciado que um colega de equipa, o central Rugani, estava infectado com o coronavírus.

Os membros do Governo Regional gararantem que “toda a situação” está controlado, desde a visita à mãe ao despiste da doença. O jogador já estaria ser acompanhado.