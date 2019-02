O novo Bispo do Funchal já chegou à Sé do Funchal para a cerimónia de tomada de posse, onde foi recebido pelo Deão do Cabido e os Cónegos. O Deão Cónego Vítor Gomes (presidente do Cabido da Sé) apresenta a Cruz, depois faz a aspersão com água benta. Seguidamente o Novo Bispo dirige-se até à capela do Santíssimo Sacramento.