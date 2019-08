Vídeo em directo da chegada ao porto do Funchal dos pescadores resgatados

Já estão no Funchal os sete pescadores do atuneiro que afundou ao largo da Madeira. Conforme noticiou o DIÁRIO, os homens estavam a bordo da embarcação de pesca que estava incontactável desde a madrugada do dia 14 de Agosto e foram salvos numa operação coordenada pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal).

Os sete pescadores foram resgatados pelo NRP ‘Hidra’ e encontram-se bem, tendo acabado de chegar ao Porto do Funchal, onde eram esperados pela EMIR, Bombeiros, Polícia Marítima e demais autoridades.