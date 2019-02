Vice-presidente aponta bom aproveitamento dos apoios públicos pela ‘Vinhos Barbeito’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, indicou, esta tarde, a ‘Vinhos Barbeito’ como um exemplo de quem “soube aproveitar muito bem” os apoios públicos para se modernizar, expandir-se e exportar os seus produtos. A declaração foi feita durante uma visita às instalações no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, no âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’.

Conforme descreveu o ‘número dois’ do executivo madeirense, a ‘Vinhos Barbeito’ era um negócio familiar e utilizou os apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) e as capacidades da Madeira Parques Empresariais (MPE) para deslocalizar as suas instalações do centro do Funchal para o parque industrial de Câmara de Lobos, onde ganhou melhores condições para a área de engarrafamentos, produção e manutenção, que lhe permitiram expandir-se e criar factores de produção necessários para se lançar na exportação. Hoje é uma empresa regional que factura cerca de dois milhões de euros e que destina à exportação 80 por cento da sua produção. Da parcela de vinhos que segue para o estrangeiro, quase metade (45%) vai para o Japão. Bélgica, Reino Unido e outros países europeus são igualmente bons clientes.

“Sem esses fundos comunitários e sem a ajuda do Governo não tinham conseguido este plano de expansão, nem esta dimensão e orgulha-nos hoje olhar para uma empresa regional destas, com produto madeirense, que tem uma grande qualidade e ganho prémios a nível mundial”, referiu Pedro Calado.