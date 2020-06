Vice-Presidência ouve partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira

No âmbito dos trabalhos de preparação do Orçamento Suplementar, a Vice-Presidência do Governo Regional vai realizar, durante a manhã da próxima terça-feira, dia 16 de Junho, uma ronda de reuniões com representantes das diferentes forças partidárias representadas na Assembleia Legislativa da Madeira.

A primeira reunião, agendada para as 9h30, será com o PS, seguindo-se, pelas 10h15, o PCP, às 11 horas o JPP, às 11h45 será recebido o CDS/PP e, por último, às 12h15, o PSD.

De referir que a Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira já está a preparar o Orçamento Suplementar para 2020, o qual deverá ser apreciado na Assembleia Legislativa da Madeira, no final do mês de Julho