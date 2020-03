Nesta Páscoa, viajar para a Madeira custa até 565 euros. Na TAP é mais barato fazer uma deslocação Lisboa-Nova Iorque do que Lisboa-Madeira. É este o assunto que faz manchete esta quarta-feira na edição impressa do DIÁRIO, que também revela que a crise provocada pelo Covid-19 não teve reflexos no preço das tarifas de e para a Região.

A grande foto da capa ilustra a presença no Funchal de Cristiano Ronaldo, que aproveitou a terça-feira de sol para mostrar as raízes à família. O jogador aproveitou o clima primaveril e visitou o Jardim Botânico. Já o seu regresso a Itália ainda não estará definido.

No topo da capa poderá ler que eventos desportivos foram cancelados na Madeira devido à ameaça do coronavírus. Num trabalho alargado de quatro páginas poderá ler vários artigos com abordagens diversificadas: os planos de contingência para o coronavírus ainda estão no primeiro ponto na Região, mas instituições e empresas preparam-se para a fase seguinte; a Universidade da Madeira mantém funcionamento; 300 finalistas com viagem a Espanha têm quatro opções; e o Governo Regional reúne-se hoje para adoptar novas medidas.

“Dois presidentes de junta ‘candidatos’ a secretário-geral do PS-M” é outro dos destaques da primeira página.

Finalmente contamos-lhe que a Madeira regista 1.400 sismos de média magnitude por ano.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa desta quarta-feira, nas bancas e em formato e-paper.

Pode ainda acompanhar-nos em www.dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma excelente quarta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.