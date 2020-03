Viagens para a Madeira apenas com autorização de mobilidade por questões sanitárias

A Autoridade de Saúde da Região Autónoma da Madeira revela que, a partir desta quarta-feira, só estão autorizados as viagens de e para a Madeira por motivos fundamentados de saúde.

“A autorização depende do preenchimento do inquérito disponível neste link, com a apresentação de um documento comprovativo do cuidado de saúde que será alvo. Após a submissão do inquérito, este será validado pela autoridade de saúde e o requerente irá receber uma resposta com a solicitada autorização”, explica através de um comunicado de imprensa enviado à redacção.

Sublinha que “a situação de emergência nacional, impõe que se implemente novas medidas de contenção dos potenciais casos importados de contágio para controlar a situação epidemiológica da Região, dos riscos para a saúde pública da população madeirense”.

“A impossibilidade de proceder à suspensão do tráfego aéreo atrás mencionado, coloca em grave risco a capacidade, da Autoridade de Saúde Regional de modo efectivo, com maior segurança e eficiência, de desenvolver as medidas de contenção”, sustenta.

Para mais esclarecimentos sobre esta situação, solicita que os passageiros contactem os serviços através do email, [email protected] e/ou dos números: 291238099 ou 291208700