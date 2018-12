A VIALITORAL - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. informa que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito o acesso à Via Rápida (VR1) pelo nó 19 - Boaventura, no sentido Machico - Funchal, no dia de 14 de Dezembro, sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Sugerem-se como alternativas, o acesso à VR1 pelo nó 21 - Santa Cruz, ou pelo nó seguinte, nó 18 - Gaula.

Toda a informação encontra-se igualmente disponível e em actualização permanente no site www.vialitoral.com.