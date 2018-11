Vereação do CDS aplaude a decisão da CMF em relação à Rua João de Deus

A vereação do CDS aplaude a decisão da CMF em reverter as medidas aplicadas ao afunilamento da circulação automóvel da Rua João de Deus no Funchal, que faz hoje a manchete do DIÁRIO, com a conversão da faixa de rodagem em lugares de estacionamento pagos.

“Reconhecer que temos de arrepiar caminho quando uma decisão não está a funcionar como o previsto é sinal de lucidez”, começa por dizer no comunicado de imprensa dirigido à redacção.

Tendo isto em conta, recorda que em reunião de Câmara, o CDS tinha questionado a razão da criação de tais estacionamentos já que, conforme justificado pela edilidade para a retirada dos lugares de estacionamento na zona da Loja do Cidadão que seria para o incremento do uso dos parques de estacionamento municipais.

“Esta decisão para a Rua João de Deus era contraditória pela existência de dois parques municipais a meia dúzia de metros (o Auto Silo do Campo da Barca e o no Almirante Reis) que, como é já público, estão longe de estarem esgotados na sua lotação. Preocupava-nos ainda a inexistência de corredores de segurança para a passagem de veículos de emergência, para além, do visível congestionamento do trânsito naquela artéria”, aponta.

Diz ainda que esta posição do vereador do CDS voltou a ser referida pela deputada municipal do CDS Carla Baptista Freitas na discussão do Plano de Mobilidade na Assembleia Municipal, “pelo que não é curial que outras forças políticas venham agora dizer que o recuo da Câmara se deve a intervenções suas, mas que ninguém viu ou ouviu”.

“Felizmente a decisão da CMF é acertada, corrigindo um erro notório de avaliação e decisão para a Rua em causa, e em resposta à igual contestação popular que se insurgia contra o Presidente Paulo Cafofo e o Vereador Bruno Martins. Não temos dúvidas que esta decisão chega por força desta pressão e descontentamento popular, onde a visão comum era de que aquelas medidas eram erradas”, acrescenta.

Neste momento, mais do que o “passa culpas”, refere que importa “é afirmar que se trata de uma decisão acertada que, do que dependa do CDS, não irá ser revertida mais tarde”.