Verão só em Setembro

O Verão de 2020 foi adiado. Esta é a manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO, uma edição em que é revelado que cerca de 200 festas, espectáculos e arraiais que estavam previstos na Região para os próximos meses foram cancelados ou adiados devido à pandemia. Aliás, o IASAÚDE em circular normativa ‘proíbe’ qualquer evento até 4 de Setembro. Também as praias não devem abrir ao público antes de Setembro. Ontem, o Estado de emergência foi prolongado até ao dia 2 Maio, mas com menos restrições. E as restrições parecem estar a fazer efeito, já que ontem foi o sétimo dia, desde 16 de Março, em que não se registaram casos positivos de Covid-19 na Madeira.

Também na edição de hoje, fique a saber que as entidades privadas de saúde da Região não têm capacidade para fazer os testes de despiste ao novo coronavírus.

E para fazer face à recessão económica que já se começa a fazer sentir devido a esta pandemia, o PS-Madeira sugere um conjunto de cortes como a redução da despesa pública nas concessões, assessorias, sociedades e jackpot, tudo para aumentar a capacidade de resposta da Região à emergência económica e social após esta fase.

Mas porque hoje também faz um ano desde o trágico acidente de autocarro no Caniço, deixamos o relato de José de Freitas e Ricardo Quintal, bombeiros em Santa Cruz, que foram os primeiros a chegar e os últimos a sair do local e que falam de uma visão pior do que alguns cenários de guerra. 29 pessoas morreram neste acidente, caso que desliza na Justiça para 2021.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO. Acompanhe a actualidade informativa ao longo do dia no plataforma multimédia www.dnoticias.pt e não se esqueça que, antes de começar o fim-de-semana, há mais uma edição do DIÁRIO do Coronavírus, ao fim da tarde desta sexta-feira.