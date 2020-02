Vento forte vai continuar no domingo

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo no mar para amanhã, domingo, sobretudo devido ao vento forte e à ondulação que pode atingir os 3 metros de altura.

Tendo recebido informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que aponta para a manutenção da situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima até às 18h00 horas em todo o arquipélago da Madeira.

Assim, o vento será fresco a muito fresco de Nordeste, soprando por vezes forte até ao fim da manhã. A visibilidade será boa.

No entanto, a ondulação na costa Norte seguirá a direcção do vento e podendo atingir os 2 a 3 metros de altura, enquanto na costa Sul será de Sudeste podendo atingir 1 a 2 metros.

Por fim, a Capitania recomenda “que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.