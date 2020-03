Vento forte com rajadas coloca Madeira sob aviso laranja a partir deste domingo

A Madeira estará em aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, a partir do meio-dia de domingo, 22 de Março, devido ao vento forte que se fará sentir especialmente na Costa Norte da ilha, com rajadas até 100 km/h. O mesmo é esperado para as regiões montanhosas, com rajadas até 120 km/h.

Antes, entre as 6 horas da madrugada de domingo, até à meia-noite de segunda-feira, a intensidade do vento rondará os 70 km/h, colocando a zona norte no ‘amarelo’.

A agitação marítima forte, com ondas de 4 a 5 metros, entre o meio-dia de domingo e o meio-dia de segunda-feira, motiva igualmente um aviso amarelo por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a Costa Norte da ilha.

Na Costa Sul há também um aviso amarelo para vento forte, entre as 12 horas de amanhã, até à meia-noite de segunda-feira, com rajadas que podem atingir até 90 km/h.

O Porto Santo no foge ao tempo agreste e terá aviso amarelo para a forte agitação marítima entre o meio-dia deste domingo até às 6 horas da madrugada de segunda-feira, podendo as ondas atingir os 4.5 metros de altura.