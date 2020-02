Vento e ligeira subida de temperatura marcam domingo carnavalesco

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, neste domingo, dia 23 de Fevereiro, apontam para céu em geral pouco nublado e vento moderado a forte.

Este deverá soprar do quadrante leste, com intensidade entre os 20 a 40 km/h, por vezes com rajadas até 65 km/h, soprando forte (40 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 80 km/h até ao início da manhã.

No Funchal, o vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante leste.

Ainda a propósito do vento, a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de vento forte para a orla marítima, que deverá vigorar até às 06 horas de amanhã (24 de Fevereiro), recomendando aos “proprietários ou armadores de embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.

A registar ainda uma pequena subida da temperatura mínima, que deverá situar-se nos 18ºC; a máxima deverá atingir os 25ºC, mantendo-se o tempo excepcionalmente quente para esta atura do ano verificado nos últimos dias. A começar pela última madrugada em que o valor mais baixo da temperatura do ar foi 21,6ºC.

Recorde-se ainda que a persistência de valores elevados da temperatura máxima motivou a que o IPMA colocasse a Costa Sul da ilha Madeira sob aviso amarelo até segunda-feira.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Nordeste 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, ondas de Sueste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 19ºC.