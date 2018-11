Vento e agitação marítima forte motivam avisos da Capitania do Porto do Funchal

A Capitania do Porto do Funchal emitiu dois avisos, um para agitação marítima forte e outro para o vento intenso, ambos para o Arquipélago da Madeira. As costas sul e norte da Madeira e Porto Santo vão estar entre hoje e segunda-feira sob aviso laranja e amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso laranja para a agitação marítima, com previsão de ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura, vai vigorar entre as 12 horas de hoje e as 12 horas de segunda-feira.

As costas sul e norte do arquipélago estão ainda sob aviso amarelo para a precipitação e vento forte.

Também õ Porto Santo está sob aviso amarelo para a agitação marítima até às 18 horas de segunda-feira.

As autoridades alertaram já na sexta-feira para as previsões de agravamento do estado do mar na Madeira, com vento forte e ondas que podem atingir os 11 metros na costa norte a partir da madrugada de hoje.

Face a estas previsões, a Capitania recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações para que tomem as devidas precauções e permaneçam nos portos de abrigo.

Entretanto, o aviso de má visibilidade no mar foi cancelado.