Vento de Sul e pequena subida da temperatura

Céu com períodos de muita nebulosidade, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca, vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante Sul são as previsões para hoje para o Arquipélago apresentadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê ainda pequena subida da temperatura máxima, hoje a chegar aos 21ºC. A mínima será de 17ºC no Funchal, num dia de períodos de muita nebulosidade e de vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante Sul também. A Máxima fica-se pelos 21ºC.

Câmara de Lobos vai chegar aos 23ºC de máxima, vai descer aos 16ºC; Ponta do Sol vai chegar aos 22ºC e vai descer aos 17ºC; Caniçal e Machico estarão entre os 17ºC e os 20ºC; Santa Cruz e Porto Moniz sobem um pouco mais, aos 21ºC.

Ponta do Pargo e Santana serão dos lugares com menor temperatura mínima, 15ºC. No lado oposto terão 20ºC. São Vicente registará hoje valores entre os 14ºC e os 22ºC, voltando a ter maior diferença entre a máxima e a mínima nesta terça-feira. O Porto santo apresenta-se hoje entre os 16ºC e os 20ºC.

Quanto à temperatura da água do mar, está nos 20ºC, num dia de ondas de Noroeste com 2 a 3 metros na costa Norte e de Sudoeste com 1 a 1,5 metros na costa Sul.