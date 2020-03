Vento acima dos 100 km/h no extremo leste da Madeira

Embora o aviso laranja para o vento esteja em vigor na costa Norte e regiões montanhosas da Madeira, no extremo leste – onde vigora o aviso amarelo – já esta tarde há registo de rajada de até 111 km/h na Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

Vento forte que também já se faz sentir no topo da ilha, havendo registo de rajada de até 104 km/h no Chão do Areeiro.

Em Santa Cruz, junto ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, o vento também ‘sopra’ com intensidade neste domingo ventoso. Na estação meteorológica junto à torre de controlo do aeroporto há registo, esta tarde, de rajada a 80 km/h.

No Pico do Areeiro a temperatura mantém-se negativa (-0,3ºC às 15h) e como está a ocorrer precipitação, há grande probabilidade de ser em forma de neve.