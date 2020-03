Venda de jornais na Madeira só com distribuição ao domicílio

O Governo Regional anunciou que as tabacarias e quiosques de venda de jornais vão encerrar a partir das zero horas de 31 de Março. A venda de jornais e revistas só deverá acontecer através da distribuição ao domicílio, tomando as devidas precauções de segurança.

O anúncio foi feito esta tarde, por Miguel Albuquerque, numa conferência de imprensa que decorre na Quinta Vigia.

Face a esta decisão, o DIÁRIO recorda que tem em vigor campanhas especiais de periodicidade mensal e trimestral e tomará em breve posição sobre o assunto.