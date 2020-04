Veja o vídeo em directo do debate DIÁRIO de hoje sobre o Turismo

O debate DIÁRIO de hoje aborda novamente o sector do Turismo num contexto difícil.

O secretário que tutela o motor da economia da Região, Eduardo Jesus, o ex-secretário de Estado do Turismo e administrador de PortoBay, Bernardo Trindade, e o director da Quintinha de São João e ex-presidente da delegação regional da Madeira da Ordem dos Economistas, André Barreto, marcarão presença na conversa em que outros ‘players’ do sector são os convidados que participam neste debate.

Uma conversa que surge depois de uma semana de vários alertas. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desaconselhou reservas para férias de verão devido à impossibilidade de previsões fiáveis acerca dos efeitos da pandemia do novo coronavírus e foi mais longe ao sublinhar que os “idosos vão ter de manter o isolamento até ao final do ano: é uma questão de vida ou morte”.

Por cá o CEO do grupo PortoBay, António Trindade, observou no debate da semana da TSF que o turismo “virá em fim de linha” na recuperação económica e pediu um outro olhar para o sector. “A Saúde do turismo de cada Região não está só dependente da situação sanitária de cada um destes pólos, mas está dependente de cada uma das origens e, depois, de um outro factor, que é o factor de transporte” que será vital para a retoma do sector, na Madeira e no Mundo. Ainda de acordo com António Trindade, o turismo terá de ter um tratamento diferenciado “porque o retomar será de muita incerteza”.