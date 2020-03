Os números divulgados pelo IASaúde relativos ao dia 29 de Março de 2020 (domingo) indicam em termos geográficos e estatísticos a evolução da pandemia na Madeira, por cada concelho, tal como o DIÁRIO já havia feito referência após a conferência de imprensa do IASaúde. Depois dessa menção, a instituição acabou por elaborar a devida separação dos casos.

Nesse sentido, saiba que existem:

- 39 casos confirmados na Madeira, distribuídos por seis concelhos;

- 17 casos de covid-19 no Funchal em 121 casos suspeitos, sendo que um dos infectados é natural do Porto Santo, mas reside na capital madeirense;

- 3 casos confirmados em Santa Cruz em 18 casos suspeitos;

- 7 casos validados em Câmara de Lobos em 17 suspeitos;

- 0 confirmados em seis suspeitos na Ribeira Brava;

- 6 casos positivos na Ponta do Sol em 16 analisados;

- 1 caso confirmado na Calheta em quatro casos suspeitos;

- 1 caso no Porto Santo em 1 caso suspeito detectado;

- Já se registaram três casos suspeitos em São Vicente e zero negativos;

- Não houve nenhum caso suspeito e, por sua vez, nenhum caso positivo no Porto Moniz;

- O único caso suspeito em Santana resultou em negativo;

- 6 casos suspeitos em Machico que acabaram por ser todos eles negativos;

Proveniência dos 25 casos importados:

- Holanda (5); Emirados Árabes Unidos (3); Reino Unido (2); Espanha (1); França (1); Portugal [Lisboa] (6); Portugal [Região Norte] (1); Suíça (1); Brasil (2); Emirados Árabes Unidos/Espanha/Portugal [Região Norte] (2) e Austrália (1). Já no que diz respeito aos casos de transmissão local são 14.

Idades, Casos e Géneros:

- 10/19 anos - 1 caso (1 feminino);

- 20/29 anos - 7 casos (5 masculino / 2 feminino);

- 30/39 anos - 3 casos (1 masculino / 2 feminino);

- 40/49 anos - 3 casos (2 masculino / 1 feminino);

- 50/59 anos - 7 casos (2 masculino / 5 feminino);

- 60/69 anos - 8 casos (3 masculino / 5 feminino);

- 70/79 anos - 10 casos (3 masculino / 7 feminino);

Balanço: 39 casos (16 homens e 23 mulheres).