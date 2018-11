V Concurso de Anjos Recicláveis ‘deu vida’ à Casa de Saúde Câmara Pestana

Decorreu na Casa de Saúde Câmara Pestana, no seu auditório, o V Concurso de Anjos Recicláveis.

Saíram vencedores deste concurso a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal (3.º classificado); a área de intervenção Psiquiatria Longo Internamento da casa de Saúde Câmara Pestana (2.º classificado) e também desta Casa a área de intervenção Curto e Médio Internamento (1.º classificado).

Os membros do júri foram os seguintes: Carla Cabral (artista plástica); Cláudia Sequeira (jornalista da RTP Madeira); Helena Sousa (responsável pelo serviço educativo da Casa Museu Frederico Freitas); Rita Susana Castro (elemento do grupo de autorrepresentação da Casa de Saúde Câmara Pestana) e Cristina Branco (Professora).

A iniciativa contou com a presença de várias instituições, como Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau; Associação Protetora dos Pobres; Estabelecimento Vila Mar; Centro de Dia e de Convívio da Casa do Povo da Camacha; Estabelecimento Bela Vista; Associação de Paralisia Cerebral da Madeira; AFARAM – Associação de Familiares e Amigos dos Doentes da RAM e Casa de Saúde São João de Deus. Presentes também as Áreas de Intervenção da Casa de Saúde: Psiquiatria Longo Internamento; Psiquiatria Curto e Médio Internamento; Psicogeriatria e Deficiência Intelectual.