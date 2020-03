Utentes devem pedir baixas médicas e receitas via internet, apela SESARAM

O SESARAM criou um Gabinete de Apoio ao Utente que está a funcionar no Hospital Dr. Nélio Mendonça e ao qual podem ser dirigidos pedidos, tais como Baixas Médicas ou pedido de receitas e que evitam qualquer tipo de deslocação física ao Hospital ou aos Centros de Saúde, informa a entidade em comunicado enviado para as redacções.

A adjunta da Direcção Clínica para os Cuidados Primários, Ana Teixeira, deixa um apelo para que as Renovações de Baixas ou pedido de receitas médicas sejam feitas através do endereço de correio electrónico para [email protected] e, caso seja a renovação de uma baixa médica, poderão dar a devida autorização no pedido feito por correio electrónico que o SESARAM se encarregará de a enviar para os serviços da Segurança Social

Este procedimento evita deslocações físicas contribuindo para que a população se mantenha em segurança e protegida.

Ana Teixeira pede ainda que os utentes actualizem os contactos que têm (sejam números de telefone ou endereço de correio electrónico próprio ou de um familiar ou amigo) para o mesmo endereço: [email protected]

Podem ser usados os números de telefone para esclarecer dúvidas:

291 705 763

961 186 546 (24 horas)

Este serviço será depois o responsável por reenviar as informações para os locais respectivos.

As medidas enquadram-se no Plano de Contingência do SESARAM que se tem focado na segurança dos doentes e dos seus profissionais, esclarece a instituição na mesma nota.