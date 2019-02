Utentes da Casa de Saúde de Câmara Pestana divertem-se com a celebração do Carnaval

Com o início da época carnavalesca iniciam-se também as actividades e os festejos tão tradicionais desta temporada na Madeira, pelo que a Casa de Saúde de Câmara Pestana (CSCP), das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, cumpre com rigor a tradição e desafia as suas utentes a participarem nos festejos com dois grandes momentos, nos dias 27 e 28 de Fevereiro, para celebrar o Carnaval.

No dia 27 de Fevereiro, haverá um desfile de carnaval na Casa de Saúde de Câmara Pestana com a participação da quase totalidade das utentes, incluindo as utentes com mobilidade reduzida, inseridas em cinco grupos organizados por áreas de intervenção. Além destes grupos, a Casa receberá alguns utentes de instituições convidadas.

Já no dia 28 de Fevereiro, as utentes da Casa de Saúde participarão no desfile de carnaval solidário na cidade do Funchal. Este desfile está inserido no calendário oficial das Festas de Carnaval da Madeira e nele participam grupos de dezenas de instituições.

De acordo com o director da CSCP, Ricardo Gomes, “estas actividades são uma excelente forma de as nossas utentes estarem integradas na comunidade e de se divertirem com estas brincadeiras tão típicas do Carnaval, como os desfiles e as máscaras. Além disso, chamamos grupos de fora com o objectivo de promover o convívio e a sociabilidade das nossas pessoas assistidas”.