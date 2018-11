USAM realiza arruada contra o trabalho precário

O Concelho Regional da USAM (União dos Sindicatos da Madeira) realiza uma arruada, no dia 15 de Novembro, ‘Contra o Trabalho Precário – Pela defesa da Contratação Colectiva’, sob o lema “Avançar nos direitos - Valorizar os Trabalhadores’.

Esta iniciativa está inserida na jornada de luta nacional convocada pela CGTP-IN e terá Início, pelas 15h15, com concentração, na Placa Central da Avenida Arriaga, Junto à Estátua Gonçalves Zarco, estando a saída prevista para as 15h20, seguindo pela Avenida Arriaga – Placa Norte, Rua do Aljube, Largo do Chafariz, Rua do Bettencourt, Largo do Phelps, Rua Dr. Fernão de Ornelas – Mercado dos Lavradores – Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses – a terminar junto à Assembleia Legislativa da Madeira, onde haverá intervenção sindical a cargo da USAM.