USAM denuncia abusos e aproveitamento de patrões perante o estado de emergência

A USAM – União dos Sindicatos da Madeira, realiza amanhã, 27 de Março, às 15 horas, uma Conferência de Imprensa, no âmbito das Comemorações do Dia da Juventude.

Apesar da situação de Emergência em que se encontra a Região e o País, devido ao Coronavírus, a USAM considera que a luta sindical e a denúncia não podem ir de férias nem entrar em Lay-Off, havendo muitas situações que têm de serem denunciadas, nomeadamente os abusos e o aproveitamento por parte do grande capital e do patronato, perante esta situação de Emergência.

Nesta conferência que terá lugar na Casa Sindical da Madeira, à Rua do Bom Jesus, no Funchal, serão abordados alguns dos problemas mais prementes e mais sentidos pela juventude trabalhadora neste altura de Contingência de Prevenção e Combate ao surto do vírus COVID-19 para além dos problemas que têm de enfrentar no dia-a-dia, relativamente à vida Social e Familiar.