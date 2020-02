Partilhar experiências e criar parcerias para actividades de cariz prático foram objectivos do encontro promovido no Funchal entre a Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) e a Universidade Sénior de Câmara de Lobos (USCL), decorrido na passada quarta-feira na instituição de ensino localizada nos Barreiros. Deste encontro resultou já um convite para uma visita dos alunos seniores funchalenses a Câmara de Lobos, no próximo dia 5 de Março.