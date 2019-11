Universidade da Madeira organiza 17.ª edição do concurso nacional Poliempreende

A Universidade da Madeira (UMa) recebeu em Tomar, no passado dia 8, a organização da 17.ª edição do Poliempreende que se realizará em Setembro de 2020.

O evento que ditou a passagem do testemunho, decorreu no Instituto Politécnico de Tomar, no âmbito da Entrega de Prémios da 16.ª Edição, onde foram definidas algumas estratégias para o evento do próximo ano, na Madeira.

Para além da primeira reunião da coordenação da UMa, onde foi definida a data de 2 a 9 de setembro de 2020, para a realização do concurso nacional, foram, ainda, adiantadas novidades, nomeadamente a entrada da Universidade dos Açores, bem como a participação de diversas universidades Latino-americanas e da Europa, perspectivando-se uma edição internacional e rica em experiências e networking.

A iniciativa pretende “dotar os estudantes do ensino superior de competências empreendedoras e prevê, já a partir de Janeiro na competição regional, uma série de oficinas ministradas por empresários, gestores e empreendedores de referência na RAM, no sentido de estimular os alunos para o empreendedorismo”, refere nota da UMa.

Através das ideias dos jovens empreendedores, procuram-se “soluções para os problemas que nos desafiam na sociedade contemporânea, como as desigualdades sociais, as alterações climáticas, a sustentabilidade do planeta e a qualidade de vida das populações”, salienta a mesma nota.

A 16.ª Edição realizada em Tomar foi presidida por Pedro Dominguinhos, Presidente do conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), João Coroado, anfitrião e Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Prudente, Pró-Reitor para o Ensino Politécnico da Universidade da Madeira, bem como a coordenadora Nacional Poliempreende 2019, Olinda Sequeira e Eduardo Leite, coordenador Nacional Madeira 2020.

Marcaram, ainda, presença os demais representantes de todos os institutos Politécnicos do país, bem como das Universidades de Aveiro, Algarve e da Madeira.