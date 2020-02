Universidade da Madeira inaugura nova sala de informática

A Universidade da Madeira (UMa) inaugura amanhã, 21 de Fevereiro, às 15 horas, uma nova sala de informática equipada com o patrocínio do Grupo ACIN. A Sala fica localizada no piso 2 do Campus da Penteada e tem como objectivo possibilitar melhores condições de aprendizagem aos alunos do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação da UMa.

A inauguração do novo espaço contará com a presença do Reitor da UMa, José Carmo; do CEO do Grupo ACIN, Luís Sousa; e do Pró-Reitor e Presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da UMa, João Prudente.