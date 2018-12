Universidade da Madeira debate relação entre a Língua e a Sociedade

A Universidade da Madeira, através da Faculdade de Artes e Humanidades, promove na próxima semana, dia 13 de Dezembro, entre as 16h e as 20 horas, um conjunto de actividades subordinado ao tema ‘Sociolinguística Variacionista e Sociofuncionalismo’.

O programa a realizar no Campus da Penteada, compreende uma conferência, intitulada ‘Multifuncionalidade e variação das formas simples e composta do pretérito mais-que-perfeito em revistas históricas’, e um workshop sobre ‘Análise quantitativa em sociolinguística – teoria e prática’, ambos conduzidos pela Professora Doutora Márluce Coan, docente e investigadora da Universidade Federal do Ceará (UFC) do Brasil.

Estas actividades são de entrada livre e inserem-se na disciplina de Sociolinguística do Mestrado em Linguística: Sociedades e Culturas da UMa.

Todos os participantes terão certificado de presença.