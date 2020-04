Universidade da Madeira admite actividades lectivas até Julho

A Universidade da Madeira (UMa) admite prolongar as actividades lectivas até ao próximo mês de Julho.

Esta possibilidade foi comunicada hoje a toda a academia, num despacho assinado pelo reitor José Carmo, onde são comunicadas algumas directrizes, com vista a garantir a conclusão das actividades lectivas no presente ano escolar.

No documento é referido que, apesar de não ser possível determinar quando serão retomadas as actividades de ensino presencial - actualmente as aulas decorrem sem a presença de alunos -, se admite que “até final do Julho, algumas componentes de ensino e/ou avaliação presencial possam ocorrer”.

Entre outras medidas decididas, está o acesso de todos os alunos à época especial de avaliação, que irá realizar-se em Setembro, assim como o prolongamento por mais três meses dos prazos para entrega das dissertações, trabalhos de projecto, relatórios de estágio de mestrado e das teses de doutoramento, assim como para a conclusão dos cursos técnicos superiores profissionais.