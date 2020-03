A Universidade da Madeira volta a ser palco de mais uma edição do Seminário Desporto e Ciência, nos dias 12 e 13 de Março.

O seminário, cujo arranque está agendado para as 14 horas do dia 12, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, pretende constituir-se como um espaço de discussão que promova a partilha de conhecimento entre docentes, estudantes e profissionais da área.

O programa do evento inclui vinte comunicações orais, debates e sessões de posters. Da lista de oradores convidados constam docentes e investigadores de diversas instituições de ensino superior português, nomeadamente da Universidade dos Açores, da Universidade da Beira Interior, do Instituto Politécnico de Beja, do Instituto Politécnico da Maia, do ITI/LARSys, da Universidade de Coimbra e da Universidade da Madeira.

O seminário está validado pela SRE/DRE, em 13 horas, para professores dos grupos de recrutamento 160, 260 e 620 e, em 2,5 unidades de crédito, para Treinadores de Desporto e Técnicos de Exercício Físico e Directores Técnicos.

A participação nesta iniciativa requer inscrição prévia através do endereço http://bit.ly/desportoeciencia2020_inscricao e tem um custo de 15€, para os dois dias. Um dia custa 7,5€ e os estudantes da UMa que pretendam certificado pagam cinco euros.

Os interessados em apresentar trabalhos, comunicação oral ou poster, devem submeter os respectivos resumos até 10 de Março, através do formulário disponível em http://bit.ly/desportoeciencia2020_abstracts.