Um grupo de investigadores do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) da Universidade dos Açores está a realizar um estudo sobre a dimensão social da covid-19 nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. O questionário encontra-se online até esta quarta-feira (15 de Abril).

“A sua finalidade é avaliar a percepção de risco, os comportamentos de protecção, a confiança em autoridades e a resposta dos cidadãos à pandemia mundial de covid-19”, explicam os autores do estudo na introdução do questionário, salientando que esta investigação é “um contributo valioso para o conhecimento científico nesta matéria e não acarreta benefícios ou prejuízos para os participantes”.

O referido estudo decorrerá em dois momentos, durante o Estado de Emergência nacional e após a suspensão do Estado de emergência nacional. Os participantes são livres de participar apenas na primeira parte do estudo, sendo que os que consentirem participar na segunda parte deverão fornecer um e-mail de contacto.

Algumas questões desta investigação farão parte de uma investigação internacional promovida pela Universidade de Surrey, no Reino Unido, cujo objectivo é avaliar a percepção de risco, a relação com o lugar e a vulnerabilidade ao novo coronavírus.

“Os dados serão disponibilizados de forma anónima e armazenados em segurança durante pelo menos 10 anos após o seu último acesso de acordo com as políticas da Universidade de Surrey e o Data Protection Act (1998) do Reino Unido”, garantem os investigadores, sublinhando que “todos os dados obtidos são confidenciais e destinam-se apenas a tratamento estatístico e de conteúdo para finalidades científicas, onde se inclui a divulgação de resultados de forma agregada”.

A equipa de investigação encontra-se disponível para prestar eventuais esclarecimentos através do e-mail: [email protected]